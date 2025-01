Perdita di acque nere. "Qualcuno mi aiuti"

URBINO

C’è una perdita di acque nere ad Urbino che da giugno 2023 sta generando un continuo rimpallo tra il proprietario del muro da cui fuoriesce acqua maleodorante dalla fognatura e Marche Multiservizi che gestisce la condotta.

A raccontarlo è Stefano Pasquini, che nella sua proprietà ha un muro di contenimento che divide la strada soprastante dal suo giardino: "Già da tempo in occasione di abbondanti piogge sul muro si formavano infiltrazioni di acqua piovana. In passato, a peggiorare la situazione, era anche capitata la rottura di una condotta idrica. Marche Multiservizi è sempre intervenuta per risanare il problema. Nel tempo abbiamo tolto il giardino che stava sotto il muro e messo un sistema di drenaggio che pompa le acque che si accumulano nella conduttura a valle. Il muro di contenimento ora però ha iniziato ad inclinarsi e rischia di cadere e mostra una lunga frattura. Io a mie spese avevo contattato un geologo e un ingegnere per riparare il tutto".

Ora le cose sono cambiate: "Dall’estate 2023 - continua Pasquini - ha iniziato a filtrare acqua da un nuovo punto, scura e maleodorante. Sempre a mie spese l’ho portata ad analizzare ed è emerso che è acqua delle fognature. Dopo varie segnalazioni, ad Agosto 2024 ho richiesto un nuovo intervento al numero verde di MMS e sono venuti due volte stabilendo che la linea principale della fogna è otturata e ci sono ostruzioni da rimuovere. L’azienda si dice disponibile a intervenire ma riconoscendo che si tratta di un intervento complicato, vorrebbero che io buttassi giù prima il muro ormai pericolante poi loro interverrebbero sulla fognatura otturata. Io invece avrei bisogno che loro interrompano il flusso di quest’acqua scura, nel modo che ritengono più adeguato, anche perché aprendo il muro la perdita potrebbe peggiorare. Ho segnalato nel tempo più volte - via telefono, mail e pec - la situazione a Marche Multiservizi, alla loro assicurazione e alla segreteria del sindaco di Urbino, dalla quale non ho ricevuto risposta. Vorrei che si trovasse una soluzione a questa perdita"

Col passare del tempo, infatti, la situazione è peggiorata: "Dal muro continua a uscire quest’acqua maleodorante che sicuramente non è nemmeno salubre. Per via della pendenza crea un rivolo a fianco del muro ed esce dalla mia proprietà disperdendosi nella via. Di fronte a casa c’è anche il Distretto Sanitario e durante i mesi caldi il ristagno in superficie e la grande quantità di acque scure sotterranee fanno proliferare di zanzare e mosche oltre a una puzza molesta che ormai viene percepita anche dal condominio vicino. Anche i vicini iniziano a lamentarsi ma io, da solo, non so come porre rimedio".