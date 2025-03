"Perfino i segnali sono sbiaditi"

"E’ uno spazio unico per la zona ed è un gran dispiacere vederlo lasciato a sé stesso – spiega Francesco Fasani, consigliere di Quartiere di Ascoltiamo Pesaro -. Sbiadita la segnaletica orizzontale, illeggibile in molti tratti e la situazione del manto stradale è pessima, tra avvallamenti e sconnessioni, sia della parte stradale che di quella pedonale. Poi c’è la presenza costante di persone che per averti indicato un parcheggio libero chiedono di comprare qualcosa. E l’illuminazione in diverse aree è carente. Bisogna intervenire per ripristinare sicurezza, decoro e vivibilità. Abbiamo affrontato il tema in Consiglio ed abbiamo convenuto all’unanimità di fare inserire l’area come prioritaria per la manutenzione".