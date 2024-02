Pergola: +46,8% di interventi. "Ma non fate insinuazioni"

Pergola? Più 46,8% di pazienti dimessi rispetto al 2022 dopo un intervento chirurgico. E’ il dato più eclatante mostrato dalla direttrice Nadia Storti relativamente all’incremento dell’attività chirurgica provinciale rispetto al 2022: +4,5% complessivo.

Durante la conferenza stampa di ieri, alla richiesta di chiarimento su quel +46,8% le risposte arrivate sono state due. La prima della Storti: "Abbiamo creato una sinergia – ha spiegato – per le liste d’attesa legate agli interventi chirurgici: ci sono quelli di alta, media e bassa intensità. Ecco, quelli di bassa intensità sono stati delocalizzati a Pergola".

La seconda risposta è del presidente Francesco Acquaroli, che su Pergola sembra avere un po’ la coda di paglia: "Mi pare di cogliere dalla domanda una sorta di polemica politica – ha detto, riferendosi all’equazione ‘Pergola uguale Baldelli’ – ma io dico che gli ospedali non devono mettersi in competizione, piuttosto devono integrarsi in base alla diversa vocazione. Bisogna lavorare in sinergia superando i campanili".

Per dimostrare che non si fanno figli e figliastri, Saltamartini ha poi fatto riferimento all’ospedale di comunità di Fossombrone, di cui lui, Francesco Baldelli e la stessa Storti avevano tracciato le prospettive l’altro ieri in un’altra conferenza stampa.

Quanto agli altri numeri dell’attività chirurgica, oltre al +46,8% di Pergola, da segnalare il +9,4 di Pesaro e quello che viene definito l’aumento della complessità degli interventi di Fano (+2,1, attività di day surgery) e Urbino (+3%).

Dati positivi, nello specifico, anche per la chirurgia ortopedica (+5,6 di dimessi rispetto al 2022 a Urbino, +3,7 a Pesaro).

"Ad un anno dall’istituzione dell’Ast1– ha spiegato la direttrice Storti – grazie ai finanziamenti regionali, abbiamo rinnovato le attrezzature legate alla diagnostica per immagini con investimenti importanti sulle tre risonanze e mammografi di ultima generazione. Un cambiamento importantissimo sia per il miglioramento della qualità delle cure sia per la riduzione delle liste di attesa".

