Pergola a tutte note. Sul palco Canali e Rotatori

Alla casa della cultura ‘Rebel House’ di Pergola, oggi e domani, due eventi musicali di spessore. Stasera sarà la volta del chitarrista e cantautore Giorgio Canali (foto), e domani pomeriggio del fisarmonicista Giacomo Rotatori. Canali si esibirà dalle 21,15, proponendo al pubblico il suo concerto ‘Rossosolo’.

Muovendo i primi passi come tecnico del suono, arriva a collaborare con i ‘Litfiba’ verso la seconda metà degli anni ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura a lungo: dalle produzioni delle band ‘Beau Geste’, ‘Timoria’ e ‘CCCP’, alla partecipazione come musicista all’album ‘Epica etica etnica’ e ‘Phatos’, ultimo lavoro dei ‘CCCP’ e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Ferretti, Zamboni, Magnelli, Di Marco e allo stesso Maroccolo. Dal ’98, poi, Canali inizia la carriera solista che vede le pubblicazioni di album importanti come ‘Rossofuoco’. Il 4 dicembre del 2020 è uscito il suo lavoro ‘Venti’. Domani, dalle 17,30, tornerà l’appuntamento mensile per gli appassionati di jazz. Il maestro fisarmonicista Giacomo Rotatori presenterà in anteprima in concerto solista il suo ultimo album ‘Ballate del Mondo’. Un progetto che esplora il folklore popolare marchigiano in una chiave più moderna ed alternativa, con arrangiamenti jazz e improvvisazione. Un disco importante che ha visto la partecipazione di Simone Zanchini, fisarmonicista di fama internazionale; Bruno Tommaso, arrangiatore e contrabbassista storico; e Giuseppe Ettore, primo contrabbasso della Scala di Milano. Biglietti prima degli spettacoli e in prevendita su liveticket.

s.fr.