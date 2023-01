Pergola, cordoglio per la scomparsa di Peverieri

Profondo cordoglio a Pergola per la scomparsa, a 70 anni, di Guido Peverieri (foto), segretario della locale sezione del Partito Democratico. In tanti, ieri, si sono ritrovati in Cattedrale per dargli l’estremo saluto e stringersi intorno alla moglie Luana e alle figlie Sara e Carla. Nato nel 1952 proprio a Pergola, ha studiato all’Università La Sapienza di Roma e dopo la laurea ha insegnato matematica e fisica in diverse scuole secondarie di secondo grado. Ha lavorato a lungo anche in aziende che operavano nei settori della idro-geologia, dell’ambiente e della gestione delle risorse naturali, occupandosi, inoltre, di metodi numerici della modellistica matematica, di sistemi informativi geografici e di gestione di progetti. Una carriera professionale di spessore, alla quale Peverieri ha sempre unito l’impegno per la sua città, che lo ha portato a ricoprire a più riprese, sempre con spirito di servizio, il ruolo di segretario del Pd e a portare avanti le battaglie per i diritti dei cittadini, a partire da quella per la salvaguardia dell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’.

Eloquenti le parole dell’attuale vicesindaco Graziano Ilari a nome del di direttivo piddino: "Amico, uomo gentile, onesto, generoso, ironico, affidabile, affabile, educato, mai astioso, ha servito la città di Pergola e il nostro territorio come consigliere comunale, come assessore della Comunità Montana del Catria e Cesano e poi come segretario del Pd fino ai nostri giorni. Chi ha condiviso con lui questo percorso ha imparato dalla sua testimonianza che la politica è una cosa ‘bella’, è impegno di umanità, di mediazione, di prudenza, di concretezza, di giustizia".

s.fr.