Pergola, le critiche di Mariani non erano per la Santelli

Per completezza di informazione, va detto che le critiche mosse dall’architetto Ciro Mariani agli amministratori pergolesi con la sua lunga lettera di dimissioni dal consiglio comunale, in cui afferma di non essere stato supportato nella ‘difesa’ del progetto ‘Pergola Città delle Tinte’ (della quale abbiamo dato conto ieri), non sono rivolte all’assessore allo sviluppo economico Sabrina Santelli (foto), che con Mariani ha collaborato per la riuscita dell’iniziativa. Aspetto che si evince in maniera chiara da un passo della missiva dell’ex assessore ala cultura ed ex consigliere: "Un ringraziamento particolare a chi con me ha condiviso e compreso con convinzione il progetto ‘Pergola Città delle Tinte e dei Colori’, Sabrina Santelli, assessore infaticabile e sempre pronta a promuovere con grande consapevolezza, impegno, determinazione e in ogni dove il progetto". Del resto, proprio Santelli era stata l’unica dell’esecutivo e della maggioranza ad astenersi nel voto sulla delibera di consiglio del dicembre 2022 con cui il Comune, alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, ha formalizzato il suo recesso dalla ‘Blugens Pergola Scarl’, la società pubblico-privata no profit creata per dar vita ad un distretto delle tinte naturali, riportando in auge l’antica arte tintoria di Pergola risalente al 1500.

E la stessa Santelli, nell’ultima seduta del civico consesso, quella del 15 febbraio (successiva alle dimissioni di Mariani anche da consigliere), ha ribadito con forza che il progetto ‘Città delle Tinte’ era importantissimo e che il suo stop, forse definitivo, non è solo una sconfitta della maggioranza, ma di tutti i pergolesi.

s.fr.