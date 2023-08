Pergola, l’impianto di depurazione è tornato in funzione

Si sono conclusi i lavori per la riattivazione del depuratore Capoluogo della città di Pergola in seguito all’emergenza alluvionale che ha colpito i comuni della provincia di Pesaro e Urbino il 15 settembre 2022.

Questo lavoro segue quelli già conclusi nei mesi precedenti nelle frazioni di Pergola, presso i depuratori di Bellisio e Pantanta, e i numerosi interventi per la riabilitazione della rete fognaria.

Gli operatori di Marche Multiservizi nelle prossime settimane lavoreranno per concludere e attivare l’impianto di sollevamento che da Via XX Settembre è stato spostato in Via De Amicis.

Questi interventi rientrano in quelli programmati nel primo stralcio dei lavori di somma urgenza, che complessivamente ammontavano a oltre 5 milioni di euro, definiti dal vicecommissario alla ricostruzione.

La cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti ha consentito di ottimizzare le tempistiche del ripristino di un impianto fondamentale per il territorio, in grado di dare un primo sollievo alle zone danneggiate dall’alluvione.