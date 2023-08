Pergola, l’ospedale aumenta i servizi a settembre arriva anche l’otorino

Da settembre all’ospedale “Santi Carlo e Donnino“ di Pergola verranno attivate sedute ambulatoriali di otorinolaringoiatria.

"Con la recente costituzione dell’Ast (azienda sanitaria territoriale), per noi è prioritario garantire equità, continuità e omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie – spiega il direttore facente funzione dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del nosocomio “Santa Maria della Misericordia“ di Urbino, Domenico Durso –. L’attuale integrazione tra realtà ospedaliere e territoriali, sarà volano per una risposta congrua ai bisogni di salute della comunità".

Un progetto confermato dal direttore generale dell’Ast Pesaro-Urbino Nadia Storti: "Continuiamo a lavorare per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini, evitando il più possibile spostamenti da un territorio all’altro. La priorità, in questa fase di riorganizzazione, è rispettare i tempi di attesa indicati dal medico prescrittore e dare ai pazienti, contestualmente, visite ed esami diagnostici il più vicino possibile al luogo di residenza. E questa implementazione va proprio in tale direzione".

"Si tratta di un’ulteriore misura che ci consentirà di abbreviare i tempi d’attesa e di rafforzare la presenza della sanità sul territorio, entrambi obiettivi prioritari della nostra politica – sottolinea, da parte sua, l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini –. L’Ast intende aumentare le sedute delle specialità che potrebbero presentare criticità, va dunque rimarcato il lavoro e l’impegno dell’unità operativa di otorinolaringoiatria".

Nello specifico, la finestra di attività a Pergola si svolgerà il venerdì e sarà strutturata con prime visite, visite di controllo, esami audiometrici e impedenziometrici con il tecnico di audiometria, visite urgenti e consulenze dai reparti, visite urgenti provenienti dal punto di primo intervento e dal territorio, esami fibroendoscopici per la valutazione dei pazienti affetti da disfagia sia ricoverati nelle unità operative complesse di medicina interna e di riabilitazione, che inviati dai colleghi dei distretti territoriali o dal medico di medicina generale.

Sandro Franceschetti