Pergola, nuova caserma dell’Arma cercasi

Si cerca una nuova sede per i Carabinieri di Pergola. La Prefettura ha emanato un avviso pubblico per l’individuazione di un immobile da acquisire in locazione e adibire a caserma dell’Arma. Un’indagine di mercato, questa, alla quale i proprietari di edifici aventi le caratteristiche richieste (che riportiamo di seguito, ndr) dovranno rispondere entro il 15 gennaio, presentando le proprie proposte di locazione direttamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro. Da circa 50 anni la caserma della città dei Bronzi è ubicata in una palazzina privata di viale Dante Alighieri e tra il 2014 e il 2019 l’amministrazione comunale, guidata dall’allora sindaco (e attuale assessore regionale alle infrastrutture) Francesco Baldelli, lavorò per una complessa procedura che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di una nuova soluzione nell’ex immobile della Pretura (di proprietà comunale) in viale Martiri della Libertà.

Si parlava di circa un milione di euro di lavori, a carico del Comune, a fronte di un canone d’affitto che sarebbe stato poi corrisposto all’Ente locale dal Ministero dell’Interno, col vantaggio che la nuova location avrebbe risolto i problemi legati all’architettura del vecchio edificio (che è ancora quello utilizzato) e sui suoi limiti in termini di spazio per un eventuale ampliamento dell’organico. Stando alle dichiarazioni dell’allora maggioranza comunale il progetto preliminare aveva ottenuto l’ok del Ministero e c’era la disponibilità di quest’ultimo a sottoscrivere il contratto col Comune per una caserma in regola con tutti i requisiti e capace di ospitare fino a 15 militari, contro i 7 attuali e di allora. Ma, poi, col cambio di amministrazione, nel 2019, la cosa non è andata avanti.

E oggi siamo all’avviso pubblico emanato dalla Prefettura, che chiede "un immobile sito nell’abitato del Comune di Pergola o nelle sue immediate adiacenze. Che sia costituito da locali con una superficie complessiva di 600 metri quadrati, di cui 250 da destinare a zona operativa e logistica; 220 mq per gli alloggi; 60 mq per autorimessa e locali tecnici; e 70 mq di zona connettiva, per una volumetria complessiva di circa 2mila metri cubi". L’edificio, dovrà avere anche un’area esterna recintata ed essere dotato, prima del perfezionamento del contratto di locazione (di 6 anni, rinnovabile) di sistemi di difesa passiva quali telecamere di sorveglianza e portone blindato".

