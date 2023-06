Pergola omaggia Massi animatore e illustratore

Domani sera, su iniziativa dell’amministrazione comunale e della Pro Loco, a Pergola si terrà un evento di omaggio a Simone Massi, animatore, regista e illustratore, nato e sempre vissuto nella città dei Bronzi, fresco vincitore di due nuovi ‘Nastri d’Argento’. Entrambi nella sezione ‘Animazione’: con due opere ex equo. ‘In quanto a noi’ e ‘A guerra finita’; due lavori usciti a settembre 2022, presentati fuori concorso a Venezia, che in pochi mesi hanno collezionato premi in tutto il mondo, con la vittoria ai ‘Nastri d’Argento’, ad inizio maggio, che ha rappresentato il suggello. L’appuntamento, dalle 21, è al piazzale antistante le stazione ferroviaria. "Simone Massi - evidenziano gli organizzatori - è il primo vincitore, in 75 edizioni del prestigioso premio promosso dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, che ha ottenuto contemporaneamente due primi premi ex equo.

La serata avrà inizio con la presentazione dell’artista e delle sue opere e con la proiezione dei due ‘corti’ d’animazione che gli sono valsi il doppio premio: ‘A guerra finita’ e ‘In quanto a noi’". Col primo Massi ha ricostruito la storia delle guerre del Novecento. Un percorso tragico che porta alla straordinaria utopia di Gino Strada di un mondo senza conflitti. Col secondo, l’artista racconta la storia d’Italia degli ultimi settant’anni e ad arricchire il lavoro c’è la straordinaria voce narrante del grande regista tedesco Wim Wenders, ispirata alla poesia ‘Avevamo studiato per l’aldilà’ scritta da Eugenio Montale. "Il nostro concittadino Massi – riprendono i promotori dell’evento - è ormai uno dei più grandi registi di cinema d’animazione del mondo". Ed è proprio così, perché nella sua carriera figurano tra gli altri la vittoria di un David di Donatello nel 2012 e di altri due Nastri d’argento nel 2014 e 2015.

Sandro Franceschetti