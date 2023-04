Pergola, tutto pronto per il tradizionale ‘Raduno Camper’

Arriva la festa della Resurrezione e la Pro Loco di Pergola, come ogni anno, chiama gli appassionati del turismo en plein air, col suo tradizionale ‘Raduno Camper di Pasqua’, in programma in questo 2023 dall’8 al 10. Raduno che richiama ogni primavera decine di equipaggi dall’Italia e dall’estero.

L’iniziativa, oltre alla sosta gratuita nell’aerea attrezzata del Parco Mercatale, una zona verde vicina al centro cittadino, prevede per chi vuole usufruirne, anche una serie di pacchetti storico-culturali-gastronomici per le giornate dell’8, del 9 e del 10. E chi arriverà domani avrà la possibilità anche di assistere alla suggestiva Via Crucis (inizio alle 21). Interessante la proposta rivolta ai camperisti per il sabato pomeriggio, che con una quota di 16 euro per gli adulti, di 7 euro per i ragazzi da 7 a 14 anni e di 4 euro per i bimbi da 3 a 5, consente l’ingresso al Museo dei Bronzi, una visita guidata alla città e l’aperitivo di Pasqua, con la crescia e il formaggio e gli assaggi dei piatti della tradizione. Belle iniziative anche per la giornata di Pasqua e per il lunedì dell’Angelo. E a queste proposte specifiche per i cultori del camper, si aggiungono una serie di opportunità anche per tutti gli altri visitatori, specie per il giorno di Pasquetta, quando i volontari della Pro Loco apriranno le porte di molte meraviglie del centro storico, come la chiesa di San Giacomo, il Duomo, il Palazzo Comunale, il teatro Angel Dal Foco, la Cappella dei Re Magi, il palazzo Baldini (con la rassegna fotografica ‘targata’ Rebel House), Santa Maria di Piazza e la chiesa di San Francesco. Info sulle pagine social della Pro Loco.

s.fr.