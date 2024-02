Pergola, un dialogo tra le ricerche di maestri e talenti

Sarà inaugurato domattina alle 10,30, al Museo dei Bronzi, ‘L’Oro Blu’, il progetto espositivo a cura di Leonardo Regano che apre le collezioni d’arte del Comune di Pergola al confronto con il contemporaneo e i suoi linguaggi espressivi. Nucleo centrale del progetto dal titolo ‘Blu il Colore della Cuccagna’ presentato nel dossier di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 e attuato da Casa Sponge, la mostra mette in dialogo le ricerche di maestri e giovani talenti della scena artistica attuale sul tema del blu e dell’oro (elementi che segnano il patrimonio artistico locale) in riferimento alla coltivazione e alla lavorazione della ‘isatis tinctoria’, pianta altrimenti conosciuta come guado, e alla presenza nelle collezioni del museo dei Bronzi Dorati, l’unico esemplare di gruppo scultoreo romano in bronzo dorato giunto ai giorni nostri. "La rassegna ‘L’Oro Blu’ – evidenziano i promotori – si fregia di importanti prestiti da parte di collezioni private, presentando lavori di chiaro valore, tra cui quelli di Christo, Vettor Pisani, Alighiero Boetti, Nobuyoshi Araki, Giulio Paolini e di artisti scelti tra le eccellenze del territorio marchigiano e nazionale tra cui Franco Guerzoni, Anne & Patrick Poirier, Luigi Carboni, Francesco Gennari, Sissi, Giovanni Gaggia, Gea Casolaro, Rocco Dubbini, Ivana Spinelli, Lorenza Boisi, Marta Roberti, DavidCasini e Ivano Troisi". Info allo 0721.734090.

s.fr.