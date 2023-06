Pergola, un secolo di scout sulle orme di Baden Powell

Cento anni di esperienze e valori condivisi, di avventure all’aria aperta, con spirito di servizio e amore per il creato. Il Gruppo Scout di Pergola taglia lo straordinario traguardo del secolo dalla fondazione e per festeggiare questo importante anniversario ha organizzato per domani una giornata carica di emozioni e ricordi che decollerà alle 10 del mattino e proseguirà fino al tardo pomeriggio.

Il titolo dell’evento, che si terrà nel prato della sede Scout, dietro al Duomo cittadino, è ‘1923-2023, 100 anni di avventure’. "E di storia appassionata – aggiungono gli organizzatori del Gruppo, che oggi conta una trentina di elementi -, cominciata ufficialmente nel 1923, dopo che una ‘squadriglia’ libera era stata costituita già nel 1922. Nel 1953 fu poi Costanzo Fagioli, a cui tutti siamo enormemente grati, a riaprire il Gruppo dopo la chiusura obbligata nel 1928 dal regime fascista. E da lì fino ad oggi attraverso mille campi e uscite, gli Scout pergolesi sono andati sempre avanti; chi è stato guida, esploratore, scolta, rover, coccinella, lupetto o capo potrà cercarsi nelle foto della mostra organizzata per l’evento di domani e raccontare ai giovani di oggi qualche simpatico aneddoto".

La festa, aperta a tutti, Scout e non, inizierà, come detto, alle 10 e mezz’ora più tardi sarà effettuato l’alzabandiera. Alle 11,5 Santa Messa in Duomo e alle 12,30 buffet all’aperto offerto dal Gruppo. A seguire apertura della mostra fotografica, relax e giochi nel prato. Poi, alle 16, il ‘Momento dei Ricordi’ con varie testimonianze e l’intervento dei rappresentanti istituzionali. Alle 17 l’ammainabandiera e, più tardi, merenda per tutti.

s.fr.