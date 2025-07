Pergola verso grandi “Orizzonti“. Il Festival tra cultura e attualità

Pergola che non ti aspetti. Una stagione estiva che diventa un’operazione di marketing territoriale della Città dei Bronzi Dorati. Dalla cultura al divertimento, una città piena di eventi. Il programma è stato presentato alla Confcommercio. Il cuore della città, tra piazza Ginevri, il salotto buono di Pergola, accogliente e funzionale grazie al nuovo allestimento, e il suo centro storico, ospiterà eventi di qualità con Orizzonti Festival e il ritorno della Rievocazione Storica, attesa dai turisti colpiti dagli eleganti cortei e dai monumentali buoi, che sfileranno per le vie della città, ricordando l’arrivo delle spoglie dei santi patroni. Con l’associazione “Orizzonti“, l’associazione per la cultura e la libertà, tra piazza Ginevri e lo scenario della “Voltarella“, l’arco cittadino che permette l’ingresso nel cuore del centro storico, dialogherà con personalità della cultura come Osho e Marco Rizzo insieme all’onorevole Antonio Baldelli, ma anche con Alessandro Campi e gli scrittori Cristina Albertini e Alberto Szego accompagnati dal professor Sergio Belardinelli.

"Il Festival – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai grandi eventi Antonio Baldelli – nasce con l’ambizione di riportare la “periferia“ delle Marche al “centro“, riscoprendo quel ruolo di protagonismo sociale, economico e culturale, che queste terre, oggi diventate periferiche, hanno saputo esprimere nei secoli, basti pensare al Ducato di Urbino, epicentro del Rinascimento italiano". "Nel calendario – ha proseguito il sindaco Diego Sabatucci – abbiamo inserito questo luogo d’incontro tra pensiero e racconto, dove si intrecciano cultura, attualità e futuro alle quali aggiungiamo concerti, cinema e serate per il divertimento di giovani, bimbi e famiglie".

L’estate pergolese è già scattata con alcuni appuntamenti: "Penso, in particolare, alla serata di sabato scorso, quando davanti a tanti concittadini, abbiamo inaugurato il nuovo allestimento di piazza Ginevri con un concerto tributo a Vasco Rossi. Ora due mesi con iniziative di qualità nel cuore della città. Tra queste cito la Rievocazione Storica, manifestazione di successo ideata nel 2009 dalla giunta di “Pergola nel Cuore“. Un evento che abbiamo voluto riproporre con la collaborazione degli amici della Quintana di Ascoli e il Corteo Ducale di Ferrara insieme al corteggio della Pandolfaccia e di Combusta Revixi. Ma con una grande novità che ci rende orgogliosi. Oltre 100 giovani pergolesi si sfideranno per la prima volta nella contesa di un Palio".

Ha concluso il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli: "Eventi di grande qualità, fondamentali per la promozione e la valorizzazione di Pergola e per il suo sviluppo turistico e culturale". I primi appuntamenti 5-6 luglio con i Go-kart della Scuderia Catria in piazzale Protezione Civile e domenica 6 AC/RO duo rock in concerto in piazza Ginevri. Si prosegue fino al 30 agosto.

Luigi Diotalevi