Pergolese e GabicceGradara non perdonano

GABICCEGRADARA

2

VILLA SAN MARTINO

0

GABICCEGRADARA: Tacchi, Gabrielli, Costa, Bergamini (35’ st Magi), Fattori, Tombari, Costantini, Domini Torsani (10’ st Bartolini), Mani, Pierri (25’ st Betti). All. Angelini. VILLA SAN MARTINO: Cocco, Fabbri, Bonci, Tartaglia, Zaccarelli (24’ st Pasini), Montanari, Balleroni (43’ st Piccioni), Marinelli (13’ st Cecchini), Messina, Paoli, Giannelli (10’ st Ugolini). All. Pompei.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Reti: 18’ pt e 7’ st Torsani

GABICCE MARE

Il GabicceGradara centra la seconda vittoria stagionale nello scontro diretto contro il mai domo Villa San Martino. Il GabicceGradara fa la partita e al 18’ trova il gol con Torsani in diagonale solo davanti alla porta imbeccato da Costantini. Al 40’ il Villa è pericoloso. Messina dopo una lunga galoppata stringe al centro e da distanza ravvicinata impegna Tacchi. Al 45’ ultimo brivido: il Villa San Martino in mischia in area sfiora il gol con Balleroni. La ripresa si apre con una clamorosa palla gol non sfruttata da Torsani, ma l’attaccante si rifà al 7’ quando con un diagonale di destro fulmina Cocco. Reazione degli ospiti: dopo una mischia in area, Tartaglia calcia a lato di poco. La squadra ospite non molla e si butta in avanti. Al 17’ Tacchi salva in angolo su Messina. Al 32’ punizione di Paoli, colpo di testa di Tartaglia manda alto sulla traversa. Al 32’ traversa di Bonci con un tiro da fuori su respinta della difesa su azione di angolo.