Pericoli dall’hotel Lido Fazi: "Ma sono l’unico a dover tenere chiuso il mio gazebo esterno"

"Abbiamo l’esterno del locale chiuso da 20 giorni e le perdite sono grosse. Ci hanno chiamato dei rappresentanti dell’hotel Lido dicendoci che settimana prossima interverranno per la messa in sicurezza. Ci spero, ma finché non lo vedo non ci credo". Amarezza e un pizzico di rassegnazione accompagnano le parole di Francesco Fazi, titolare di Casa Fazi Poke in viale Trieste, facente parte dello Yuri’s Group. Il primo aprile scorso un pannello di cartongesso di 2 metri per uno, è caduto nel gazebo del locale senza ferire nessuno ma ostringendo la chiusura dell’area. Doveva essere di pochi giorni, invece. Siamo stati molto fortunati visto che è accaduto di notte, però già a gennaio era successo un episodio simile a causa del vento e non è stato fatto niente. Tre tavolini da buttare e qualche sedia danneggiata, ma il danno più grosso è dovuto alla chiusura dell’ambiente esterno, dove ci starebbero circa 25 persone, mentre ora ho solo qualche tavolino sul marciapiede". Grazie all’intervento dei Vigli del Fuoco con una gru, sono stati rimossi i pannelli messi precedentemente per coprire delle finestre, ma solo quelli posti sopra Casa Fazi Poke, lasciandoli invece nella facciata su viale Zara.

"A questo punto io mi chiedo: che senso ha far chiudere solo noi? Tutto l’edificio avrebbe bisogno di manutenzione — ha continuato Francesco Fazi —. Ho firmato una prescrizione che mi vietava di utilizzare l’esterno e poi è passato tutto in mano al Comune, al quale è stato chiesto una manutenzione prima possibile onde evitare problemi ancor più gravi. I primi giorni abbiamo aspettato, ma nessuno è mai venuto a mettere recinzioni all’hotel, come nessuno dell’hotel si è presentato per scusarsi del fatto".

Oltre il danno, la beffa: i vigili urbani, incaricati di circoscrivere il territorio per la messa in sicurezza, devono aspettare il Comune per procedere, ma rapporto arrivatogli non specificava il danno subito dall’attività di Fazi. "Ci hanno chiamato i vigili del fuoco dicendoci che c’era stata una svista: non era stato allegato il foglio che vietava l’utilizzo del dehor e hanno dovuto rifare la pratica. Due giorni fa ci hanno contattato dall’hotel Lido dicendoci che interverranno la settimana prossima. Finché non avremo in mano un foglio che attesti la messa in sicurezza dell’hotel, noi dovremo rinunciare agli incassi. Ma se noi dobbiamo stare chiusi noi, allora che venga chiusa tutta la zona intorno all’hotel, e non solo il rettangolo di quattro metri per nove del nostro dehor. È un pericolo per tutti".