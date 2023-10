"Pericolo a Carpegna: "Senza il dosso è molto pericoloso. Ma qui nessuno mi dà retta"

Un dosso che servirebbe molto per evitare tragedie ma che che ancora non arriva. Questa è la situazione che lamenta una cittadina di Carpegna che si è rivolta al ’Carlino’ per ribadire che "serve un intervento".

Praticamente, come spiega la donna, nella piccola strada secondaria che percorre la sua proprietà (foto), "i mezzi dovrebbero viaggiare al massimo ai 30 chilometri orari. Invece chi ci transita lo fa ad una velocità molto superiore. Creando quindi in questa maniera inevitabili pricoli".

"Ho fatto richiesta del dosso più di un anno fa – protesta ancora la residente – ma mi è stato sempre detto che quando asfaltavano da qualche parte sarebbero venuti a farlo. Ancora niente, quindi qualche giorno fa ne ho parlato con il sindaco ma mi è stato risposto che il Comune se dà retta a tutti ne deve fare 50". "Dobbiamo aspettare – conclude la residente – che succeda qualche cosa prima di intervenire?".

fra. pier.