Pericolo allagamenti, Marotta nord in trincea

di Sandro Franceschetti

Proseguono gli importanti lavori di sistemazione idraulica a protezione dell’abitato di Marotta nord per scongiurare gli allagamenti delle aree urbane che purtroppo si sono verificati in passato. Un investimento di quasi 3milioni di euro, per l’esattezza 2milioni e 770mila, è il totale delle risorse messe in campo dalla giunta Barbieri, grazie a un rilevante finanziamento ottenuto dal Ministero dell’interno. Il cantiere è iniziato dal lungomare Faà di Bruno, all’altezza dell’ex colonia Santa Cecilia, con la realizzazione della vasca di prima pioggia e il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche che adesso da via Chienti proseguirà fino alla ferrovia.

"Si tratta di opere che ci permetteranno di migliorare la situazione nel quartiere di Marotta nord, riducendo sensibilmente il rischio allagamenti – evidenzia il primo cittadino Nicola Barbieri -. È un progetto che richiederà tempo e pazienza, soprattutto in un momento come questo in cui i lavori pubblici si scontrano sempre di più con incombenze burocratiche che non aiutano. Ma la nostra amministrazione sta comunque affrontando con grande determinazione e attenzione questi interventi, cercando, nei limiti del possibile, di procedere nella massima celerità. Siamo consapevoli che, negli anni a venire – prosegue il sindaco - a questi interventi già programmati e finanziati se ne dovranno aggiungere ulteriori in altre zone del quartiere, per continuare a migliorare la situazione ereditata da inadempienze del passato".

Sui tempi di realizzazione il numero uno della giunta rimarca: "Se tutto procederà senza particolari problemi, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate il cantiere proseguirà nella zona monte, in via Corfù. Ed è solamente il primo step di una serie di interventi messi in campo dalla nostra giunta e suddiviso in tre stralci: 1milione e 375mila euro per via Martini, via Corfù e via Chienti, attualmente in fase di esecuzione, che dovrebbe chiudersi a fine anno; il secondo di 715mila per l’attraversamento delle opere della Statale 16 Adriatica e della ferrovia, da realizzare entro la primavera 2024; e il terzo, a seguire, di 680mila euro, per via Ferrari e via Betti. Tra gli obiettivi dei lavori – conclude Nicola Barbieri – c’è anche il miglioramento della qualità delle acque del mare, attraverso la separazione delle bianche dalle nere, con quest’ultime che saranno convogliate al depuratore".