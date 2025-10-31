Pericolo per un rudere, parte la raccolta di firme

La preoccupazione per la pericolosità di quel rudere in piena zona abitata e attaccato ad altre case è talmente grande che è stata indetta una raccolta firme per chiedere l’intervento urgente dell’amministrazione comunale a salvaguardia della pubblica incolumità. Il rudere in questione è un immobile privato di via Mazzini a Mondolfo, esattamente al civico 53/55, ben riconoscibile dalla strada perché la facciata è completamente transennata, gli infissi sono semidistrutti e manca quasi completamente il tetto.

A promuovere la petizione è stato un gruppo di cittadini, tra i quali Gaetano Vergari, vicesindaco e sindaco negli anni ‘80 e ’90 e poi assessore all’urbanistica nel primo decennio del 2000, che individua nell’auspicato intervento del Comune anche una possibile parziale risposta alla carenza delle case popolari. "Già la scorsa estate – si legge nel testo della petizione - è avvenuto il crollo del tetto che ha obbligato i vigili del fuoco a transennare il fronte strada dell’immobile e dato che lo stesso è inserito in una quinta edificata fra le più vecchie del borgo esterno alle mura storiche, cioè case affiancate le une alle altre senza adeguate fondazioni, siamo certi che i danni dovuti agli agenti atmosferici su quella struttura abbandonata si trasmetteranno, nel tempo, anche a quelle confinanti mettendone gravemente in pericolo la stabilità". "Siamo a conoscenza del fatto che la proprietà dell’immobile in questione è talmente frazionata e sparpagliata da aver reso, sino ad oggi, molto problematico rintracciare qualche proprietario e chiedergli di intervenire; proprio per questo, oggi, alla luce del rischio che corre la popolazione, il Comune deve attivare la propria ‘potestà amministrativa’ e risolvere, celermente, il problema". Vergari spiega: "In sostanza, l’Ente locale deve sostituirsi ai proprietari nella messa in sicurezza dello stabile e successivamente rivalersi sugli stessi. Dopodiché, se non otterrà il risarcimento della somma potrà acquisire la proprietà del bene. E a quel punto, vista la grave carenza sul nostro territorio di alloggi popolari, si potrebbe aprire un dialogo con Erap perché vi realizzi appartamenti di edilizia residenziale pubblica. In tal modo si otterrebbe un importante doppio risultato: la soluzione di un problema estremamente serio in termine di sicurezza pubblica e di decoro urbano; e una prima, parziale, risposta all’emergenza case popolari".

Sandro Franceschetti