Pericolo piene Va liberato dalle barche un tratto del Foglia

Dieci giorni di tempo per liberare da tutte le imbarcazioni l’alveo sia destro che sinistro del fiume Foglia. L’ordinanza è del Comune e per i trasgressori sono previste multe che arrivano fino a 500 euro. Il tratto dell’ordinanza non è comunque quello che dal ponte di Soria va verso il mare, anche perché lì le concessioni sono tutte del demanio fluviale e quindi c’è una tassazione per chi vuole ormeggiare, ma riguarda quello che qualcuno ha definito un "far west" e cioè il tratto che va verso l’entroterra e cioè dal ponte di Soria fino al Ponte Vecchio. Quante barche abusive hanno lì il loro ormeggio esattamente non si sa, ma molte decine. Questo tratto di fiume ormai da diversi anni – anche per mancanza di posti barca – è diventato una specie di terra di nessuno per cui chi ha una piccola imbarcazione alla fine getta... l’ancora in questo tratto libero. Ci sono diverse piccole imbarcazioni, ma ci sono anche diversi relitti per cui la rimozione molto probabilmente finirà a carico della municipalità.

Un provvedimento, quello del Comune, che ieri mattina aveva scatenato il panico perché sembrava dovesse comprendere tutto il tratto finale del Foglia, ma così non è anche perché chi ha l’imbarcazione paga regolarmente una tassa al demanio regionale. Il provvedimento emesso dal sindaco nasce dal timore di qualche ulteriore possibile piena prima dell’arrivo della buona stagione. Questo perché i relitti delle imbarcazioni potrebbero essere trascinate via dalla corrente andando a fermasi sulle arcate del ponte di Soria facendo da ‘tappo’ per le acque e quindi un pericolo teorico di esondazioni. Problemi questi che non esistono per il tratto a valle "anche perché – dice chi ha l’ormeggio – non posso mettere in acqua l’imbarcazione prima del primo di maggio".

Tra le cose positive da registrare, è che le ultime piene del Foglia con le grandi piogge delle settimane passate, hanno praticamente liberato la foce dai detriti per cui il passaggio delle imbarcazioni avviene in maniera regolare e non c’è pericolo che qualche motoscafino si areni.

Una situazione, se non accadono eventi particolari, che dovrebbe andare avanti senza problemi anche durante tutta l’estate per cui probabilmente la foce non dovrebbe avere bisogno di dragaggi.