Perle d’arte pesarese rivisitate dalla Calegari

Nella chiesa di San Bartolo, parte del soppresso convento dei Girolamini, ai soci della Società pesarese di studi storici la storica dell’arte Grazia Calegari ha presentato le due opere restaurate di recente all’interno dell’edificio: la Madonna del Rosario con san Domenico e il beato Pietro Gambacorta (fondatore della congregazione dei Poveri eremiti di San Girolamo), dipinto del 1623 di Giulio Cesare Begni, e la Madonna orante tra la Maddalena e santa Caterina d’Alessandria e in basso sant’Agostino e sant’Onofrio eremita attribuibile al Visacci, alias Antonio Cimatori, entrambi pittori di discendenza baroccesca. Nella conversazione Calegari ha pure analizzato una terza opera presente nella piccola chiesa, il Martirio di san Bartolomeo di Antonio Viviani. Grazie all’invito di Giorgio Aceto, titolare insieme ad altri successori della famiglia Zanucchi Pompei dell’intero complesso cenobitico, attraverso l’analisi e l’interpretazione dei tre dipinti da parte di Grazia Calegari i soci della SPSS hanno potuto ammirare in una luce nuova tre opere di allievi e collaboratori di Federico Barocci sia nei loro aspetti strettamente formali sia rispetto al contesto del periodo in cui vennero dipinte, fortemente condizionato dalla Riforma cattolica, meglio nota come Controriforma, successiva al Concilio di Trento (1545-1563). Il Cenobio di San Bartolo, raramente sotto i riflettori se non per una fugace apertura promossa dal FAI qualche anno fa, è uno dei gioielli che in modo discreto, non esuberante, accompagna il paesaggio del colle sovrastando l’Imperiale di un centinaio di metri; un bene culturale che solo l’infaticabile opera di Giorgio Aceto e di altri titolari del bene quali la cugina Maria Balsamo è riuscita a valorizzare con intelligenza e passione anche grazie ai recenti finanziamenti del PNRR.

La storia del cenobio è tutt’altro che breve: le prime notizie sulla chiesa risalgono al 1113, il cenobio dopo alterne vicende in cui emerge una concezione innovativa della vita eremitica attraverso la figura di Pietro Gambacorta diventa sede stabile dei Poveri eremiti di San Girolamo che, nella prima metà del ‘400 retti da fra’ Giacomo di Luca di Fermo, ristrutturano il complesso conventuale nel quale inizialmente compariva una pala sopra l’altare maggiore, un San Gitrolamo in trono di Giovanni Santi, ora in Vaticano. I Girolamini, dopo la soppressione del cenobio nel periodo napoleonico, si ristabiliranno sul San Bartolo fino al 1861. Otto anni dopo, nel 1869, il Municipio di Pesaro rivenderà l’intero complesso alla famiglia Zanucchi Pompei, tuttora titolare dell’intero complesso.

Marco Savelli