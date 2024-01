Permessi Ztl Pesaro, scatta il giro di vite: caccia a 22 posti auto

Pesaro, 10 gennaio 2024 – Una ventina di posti auto in meno: è il dato sul tavolo dell’assessore Enzo Belloni alle prese con l’attuazione della nuova raccolta rifiuti, passata dal porta a porta a quella di prossimità, in centro storico. Le nuove isole ecologiche composte da cinque cassonetti per differenziare i materiali da smaltire e ribattezzate ‘lumaconi’ – dalle attuali 6 in totale entro il 5 febbraio si arriverà a contarne 23 in tutta la ztl – fanno bene al decoro urbano, ma mangiano posti auto: "Non ho la bacchetta magica: nuovi percheggi non me li posso inventare – osserva l’assessore –, ma sto cercando soluzioni con Pesaro Parcheggi che incontrerò a stretto giro di posta e con la polizia locale". Cioè?

Per trovare una compensazione a sostegno dei residenti penalizzati, Belloni non solo annuncia un giro di vite sui permessi di accesso al centro, con una prossima ricognizione e controllo degli accessi rilasciati, ma ieri ha portato in Giunta una delibera che potrebbe incidere significativamente. "Sì – conferma –: oltre a verificare con i servizi demografici e le attività economiche che gli attuali permessi concessi conservino i requisiti per accedere e parcheggiare in ztl, è giusto riassorbire l’accesso che è stato riconosciuto alle auto 100% elettriche". La delibera approvata in giunta ieri, quindi, revoca l’accesso libero nella ztl e la sosta gratuita negli stalli blu delle auto elettriche al 100%. "Per questi veicoli ecologici la sosta continuerà ad essere gratuita negli altri parcheggi a pagamento presenti in città. L’insieme di questi interventi può contribuire a recuperare la ventina di stalli mangiati dai “lumaconi“". La fame di parcheggi, poi, può crescere o diminuire in questa fase di rodaggio. Basta prendere piazzetta Del Monte dove Belloni su richiesta del Quartiere, ha spronato Marche Multiservizi a ripensare la collocazione ancora sulla carta. Questa sarebbe posizionata sulla parete della chiesa della Maddalena, non solo opera del Vanvitelli, ma oggi teatro di spettacoli di danza contemporanea. Il Quartiere ha fatto presente che avere una sfilza di cassonetti davanti il portone di accesso al teatro non è opportuno.

La proposta del Quartiere è stata quella di “spezzare il lumacone“ e distribuire nella piazza l’isola ecologica, in modo da preservare l’estetica e la mobilità dei mezzi di nettezza urbana per lo svuotamento dei cassonetti. Però questo potrebbe “mangiare“ un paio di parcheggi auto. Ecco quindi che da 20 il numero fa presto a salire a 22. "Siamo verificando. La disponibilità dei tecnici di Marche Multiservizi è massima – continua Belloni –: lo dimostra che in via Severini abbiamo ascoltato le esigenze dei residenti, mosse dal Quartie 1, riuscendo a migliorare il posizionamento. Insomma siamo pronti a sperimentare per il meglio".