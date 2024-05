Perricci accusa: "Noi nel mirino"

"Tu mi strappi il manifesto e io te lo riappiccico, e vediamo chi si stanca prima". Questa in sintesi la sfida lanciata dalla candidata sindaco Pia Perricci all’ignoto strappatore pre-elettorale di Villa Fastiggi che l’altra notte ha danneggiato il manifesto della lista "Vieni Oltre" ma anche quello di un candidato del centro destra "gli unici due manifesti rimasti indenni erano quelli del Pd – segnala la candidata Perricci -. Avevamo affisso il manifesto a Villa Fastiggi il 18 alle 4 di notte e la sera alle 21 era già strappato". "Ne faremo un altro e terremo monitorata la situazione – si legge nel post pubblicato sui social dal profilo della lista Vieni Oltre -. Denunceremo immediatamente colui/coloro che viene individuato come autore dei reati. Vuol dire che qualcuno ha paura di noi e che stiamo lasciando il segno nelle coscienze umane". E questo qualcuno molto impaurito per il segno lasciato nelle coscienze umane ha strappato il manifesto con una mano molto "chirurgica": ha rimosso, infatti, proprio la sagoma del volto della candidata.

"Questo gesto di inciviltà, posto in essere ai nostri danni – continua Pia Perricci -, ci conferma come la presenza della nostra lista civica, spaventi tantissimo le altre forze politiche. È emblematico che gli unici due manifesti indenni siano quelli del Pd e ciò è la dimostrazione pratica di come il centro-sinistra abbia paura del cambiamento. Non scordiamo infatti che qualche settimana fa, al nostro candidato sindaco, era giunto un messaggio di minaccia la sera alle 23 da parte di un esponente del M5S. Ancora più evidente è la motivazione per la quale, dal manifesto è stata strappata la parte che raffigurava il volto del nostro candidato sindaco: lei è una persona conosciuta dai cittadini, per la sua umanità e per la sua alta professionalità. Depositeremo domani una denuncia contro ignoti e terremo sotto controllo la zona. Questi gesti ci fanno capire di essere sulla strada giusta ma è soprattutto la solidarietà che riceviamo dai cittadini a darci la forza di andare avanti".

a.m.