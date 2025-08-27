Perricci e Arcidiacono. L’Udc presenta i candidati e punta sui danni immateriali

La teoria della formichina all’interno di un sistema, quello politico, che in vista delle elezioni promette anche una Ferrari a tutti. E in questo caso la formichina che vuole recuperare soldi nei punti più nascosti, è l’Udc. Partito che si presenta alle regionale con due candidati: la Pia Perricci, avvocato e fresca sposa (sabato). L’altro candidato, per la cronaca, è Claudio Arcidiacono, medico. Maestro cerimoniere dell’incontro e della proposta di ieri nella sala consigliere lo storico esponente Udc Alessandro Di Domenico.

L’idea lanciata dal partito è quella di andare a recuperare soldi alla pubblica amministrazione attraverso i cosiddetti "danni immateriali" causati dagli incidenti. Nella sostanza l’Udc propone che alle assicurazioni non solo deve spettare il danno causato, ad esempio ad un palo della segnaletica, oppure ad un guard rail, ma anche il tempo che gli uomini impiegano, soprattutto nell’ambito della polizia locale per effettuare gli accertamenti, spostare quindi persone e mezzi. Questi sono stati definiti dalla Pia Perricci e da Alessandro Di Domenico i cosiddetti danni immateriali.

"Una normativa che è già in vigore in alcuni comuni e che noi vorremmo che venisse applicata anche nella nostra Regione – hanno detto –. Soldi che verrebbero recuperati dalla pubblica amministrazione e magari usati per sistemare le strade che sono disastrate".

Ma di che cifre si parla? Stando ad uno studio che è stato eleborato per l’Udc dal gruppo Sambuchi che si occupa di infortunistica stradale, e stando ai dati Istat del 2022, nella sola provincia di Pesaro ci sono stati circa mille incidenti stradali. E calcolando i danni immateriali in circa 400 euro – tutti a carico delle assicurazioni – la cifra che si andrebbe a recuperare si aggirerebbe sui 4 milioni di euro.

"Lo spostare il personale e i mezzi, tenere corsi di aggiornamento e via dicendo sono un costo reale per la collettività che grava sui bilanci dei Comuni. Introducedendo questa norma il tutto non andrà più a gravare sull’amministrazione e quindi su tutti noi. Soldi che si possono poi utilizzare per la sicurezza sulla strade e sistemare anche arterie che sono disastrate", continuano i due esponenti dell’Udc.

La teoria della formichina che potrebbe essere anche applicata per altri aspetti della vita pubblica dove le spese derivate dal movimento di vigili e mezzi, sono derivate da un comportamento doloso. Insomma, chi sbaglia paga. Quindi la Pia Perricci stimolata sull’argomento del giorno e cioè le problematiche legate alla sicurezza del tratto di statale tra Pesaro e Fosso Sejore taglia corto: "Il problema – dice – non si risolve con l’autovelox e nemmeno riducendo l’Adriatica ad una corsia. Il problema si risolve controllando quell’area con delle pattuglia anche perché molti automobilisti sono indisciplinati".