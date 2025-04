Perricci irrompe in conferenza stampa. Ed è subito scontro

"Almeno un po’ di sincerità, le denunce all’Anac le ho fatte tutte io". Pia Perricci, dell’associazione EvolviAmo, ha fatto irruzione ieri pomeriggio durante la conferenza stampa del centrodestra in cui veniva illustrata la delibera Anac n. 119 del 26 marzo 2025 (che in realtà è stata notificata via Pec al centrodestra, da cui era partita la segnalazione). L’avvocato Perricci rivendica la ‘maternità’ di quelle segnalazioni segnalando che le sue sono cronologicamente precedenti a quelle del centrodestra. A rispondere all’ex candidata sindaco è stato il consigliere Giovanni Dallasta con cui c’è stato un vivace botta e risposta durante il quale il consigliere le ha chiesto di non interrompere e di far proseguire gli interventi come previsto. "L’opposizione è presente sin dal 2015 – ha contestato Pia Perricci -, come mai non avete mai denunciato nulla? Come mai avete interpellato l’Anac solo nell’ottobre 2024? Io ho presentato varie denunce". Pia Perricci aveva annunciato la propria presenza alla conferenza stampa del centrodestra di ieri pomeriggio poco prima, sui social, con un post al vetriolo. "Mi hanno informata che dopo che io ho indetto la conferenza stampa per domani il centrodestra ha indetto in tutta corsa una conferenza stampa per questo pomeriggio. Ci sarò anch’io con tutti i documenti. Vediamo se anche questa volta tenteranno appropriarsi di notizie non loro". E infatti, accompagnata da alcuni fedelissimi, Pia Perricci era presente nell’aula del consiglio comunale. La conferenza stampa di EvolviAmo, come previsto, si terrà oggi in via Adige 32 alle 11 "al fine di rappresentare – si legge nell’invito – i provvedimenti ottenuti da Anac".