"Persi 20mila euro per la leggerezza del Comune"

"Ventimila euro gettati al vento: non si possono gestire soldi pubblici in questo modo". Lo denunciano Sauro Marcucci, Cinzia Malvoni, Giacomo Pucci e Matteo Zenobi, del gruppo Condividiamo, della minoranza consiliare di Terre Roveresche. Il riferimento è alla revoca dell’acconto del contributo regionale, assegnato per il progetto "Terre dipinte", presentato per il bando per le arti visive contemporanee 2020-2021. Il progetto presentato dal Comune aveva previsto, oltre alla creazione di una struttura all’ex fornace di Orciano, la realizzazione di più di 100 dipinti da esporre in luoghi pubblici e privati, completi di QR code. Il tutto con un costo previsto di euro 120mila euro. Ma il contributo inizialmente concesso, 20mila euro di acconto, è stato revocato.

E’ emerso infatti che la rendicontazione del progetto alla Regione Marche, oltre ai diversi errori di compilazione (così scrive il funzionario regionale), è risultato essere notevolmente diverso da quanto originariamente ammesso, con un considerevole scostamento tra il budget iniziale e quello finale a rendiconto. "La revoca del contributo – aggiungono gli esponenti di Condividiamo – comporta non solo la perdita di un’opportunità significativa per la promozione delle arti visive contemporanee nella nostra comunità, ma anche l’obbligo di restituire l’anticipo di 20mila euro, e quindi il riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio". Inoltre, come ha accertato Sauro Marcucci, la cronologia degli eventi rivela che a luglio 2022 la Regione ha scritto al Comune, chiedendo integrazioni alla domanda presentata, a settembre ha sollecitato con una e-mail, a ottobre con un messaggio telefonico. Ma non è giunta alcuna risposta dal Come. Di fronte a questo mancato riscontro, la Regione ha deciso di revocare il contributo.

Marco D’Errico