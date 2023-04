"Persi in città lavori per un totale di 11 milioni"

"Intanto non dovrebbero vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato, dopodiché proprio non sono capaci di fare i progetti". A essere brutali, si può riassumere così la posizione del gruppo di Progetto Comune (ex 5 Stelle, in sostanza) riguardo ai progetti Pnrr non andati a buon fine per la giunta Berloni. Si parla in particolare di quello per il centro di raccolta e riuso da mettere su a San Martino del Piano, che un decreto del Ministero dell’Ambiente enumera tra quelli per cui è stato "esaurito il pertinente plafond".

Sul punto Progetto Comune scrive così: "A Fossombrone un’altra domanda sul Pnrr va a vuoto, il centro di riciclo e riuso non vedrà la luce. Dopo non aver visti ammessi a finanziamento i progetti della Scuola Mercantini, Parco Carloni e Centro Commerciale Naturale, questa volta tocca alla domanda di un milione di euro per realizzare il centro di raccolta e riuso a San Martino del Piano. Il conto diventa molto salato, le domande che non hanno visto esito positivo portano al triste conteggio di più di 11 milioni di euro, treni che, purtroppo la nostra comunità difficilmente vedrà passare ancora. Non si può non notare l’evidente sperequazione fra i proclami trionfalistici che anticipavano il successo ed i meno edificanti risultati che invece si sono verificati. Noi di Progetto Comune per Fossombrone crediamo che questo non sia il modo corretto di porsi alla cittadinanza e ci domandiamo: perché l’amministrazione ha spinto per una comunicazione entusiastica prima di essere sicura di poter disporre dei finanziamenti? Ma, davanti a questa circostanza, perché la cittadinanza non è stata messa a conoscenza anche dei risultati? Auspichiamo caldamente maggiore prudenza e maggiore trasparenza ma, soprattutto, che questa incapacità progettuale venga sanata". "È evidente che il fantomatico Ufficio Europa per ora non abbia portato a casa i risultati sperati, per cui il raccolto ad oggi sui Fondi Next Generation EU (che il Pnrr serve a sfruttare in concreto, ndr) è misero, molto meno del minimo sindacale. Attendiamo fiduciosi che la giunta Berloni prenda delle contromisure per non farsi sfuggire altre preziose occasioni per la città".

La replica del vice sindaco Chiarabilli: "Di che cosa ci si accusa, di aver presentato le domande? Mi chiedo che cosa avrebbero scritto se non le avessimo proposte, ci avrebbero messo in croce. Uno presenta la domanda e poi spera per il meglio, funziona così, in sostanza. Ma teniamo conto del pulpito da cui viene la predica, ai tempi loro le domande non le facevano neanche...E in ogni caso vorrei ricordare che la giunta Berloni in un anno ha raccolto sui due milioni di contributi e finanziamenti di varia natura, ma di cosa parlano?".

a.bia.