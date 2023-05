Personale Ami in campo. Vittoria contro i bolognesi

Dagli autobus al campo da basket. Si è svolta domenica 7 alle 16, nella palestra di Celletta a Pesaro una partita tra il circolo ricreativo di Ami Spa (Azienda dei Trasporti della Provincia di Pesaro Urbino) e il circolo ricreativo dell’azienda trasporti di Bologna Tper. La competizione e ha visto la vittoria per la squadra locale. Una disputa divertente ed entusiasmante che punto dopo punto ha portato alla vittoria degli operatori di Ami con un punteggio di 64 contro 56 degli avversari bolognesi.

"In un caldo pomeriggio di maggio i nostri autisti hanno affrontato con una grandissima prestazione gli avversari di Bologna che già giocano in un piccolo campionato territoriale. I complimenti per l’organizzazione vanno ai presidenti del circolo di Ami spa Sartini e Di Paoli che sono già pronti per altre iniziative, a metà giugno le donne del circolo ricreativo si sfideranno con le avversarie di Bologna per una partita di calcetto femminile, e non solo, si sta lavorando ad un piccolo torneo di padel e non mancherà una bellissima gara in bicicletta", scrive l’azienda in una nota.

fra. pier.