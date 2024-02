Persone non autosufficienti: riapre il centro ‘Salice Gualdoni’ Il centro diurno Salice Gualdoni riapre le porte per offrire sostegno alle persone non autosufficienti, dopo la sospensione dovuta alla pandemia e ai lavori di manutenzione. Sarà aperto dal lunedì al sabato con possibilità di frequenza a tempo parziale.