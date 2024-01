Perucchini miracoloso, Basso tanta generosità

Perucchini 7 Nel primo tempo si oppone bene alla conclusione da fuori di Bulevardi, nel finale sfodera una parata miracolosa su deviazione ravvicinata di Pellizzari che salva la porta dorica.

Pellizzari 6 Primo tempo senza grossi patemi, decisivo un suo intervento su Bernardotto nel finale che evita il peggio.

Cella 6 Randellatore quando serve, sempre attento nelle altre circostanze.

Mondonico 6,5 Dà sicurezza e centimetri alla linea difensiva, sempre preciso nei suoi interventi, soprattutto sui palloni alti.

Clemente 5,5 Mette al centro ottimi palloni, in difesa ci mette l’agonismo necessario, peccato il rosso nel finale.

Saco 5 Comincia avulso dalla manovra, fatica a trovare gli spazi giusti, ingenuo il giallo nel finale di primo tempo.

Prezioso 6 Cuce la manovra tra difesa e attacco giocando numerosi palloni in ogni parte del campo.

Basso 6,5 Molto lavoro oscuro e altrettanta generosità, recupera palloni preziosi, mancano le scelte giuste in fase offensiva. Martina 6 Quando si sgancia sulla sinistra mette sempre in mostra belle iniziative, prova positiva anche in ripiegamento.

Energe 6 Comincia con il piglio giusto, diversamente da altre partite, nella ripresa il suo colpo di testa forse finisce oltre la riga di porta.

Spagnoli 6 Scambia con i compagni e macina chilometri, nella ripresa sfiora il vantaggio e combatte come al solito sino alla fine.

Gatto 6 Il suo ingresso dà ordine alla manovra dorica, ma si vede che non è al top.

Moretti 5,5 E ntra nella ripresa e ha subito sui piedi la palla del possibile vantaggio ma la sfrutta male.

Paolucci 6 Il suo ingresso in campo dà subito vivacità alla manovra dorica.

All. Colavitto 6 Sceglie uno schieramento difensivo per dare solidità alla squadra, nella ripresa trova le giuste energie e alternative dalla panchina, limitando i rischi in difesa e sfiorando la vittoria a ripetizione.

g.p.