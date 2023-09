Perugini al bar incontra i cittadini

“Un caffé col presidente” è la nuova iniziativa che vedrà protagonista Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale di Pesaro, pronto ad incontrare la cittadinanza. Il primo appuntamento, di una serie, sarà oggi alle 11.30 al centro socio-culturale di via Rigoni, a Soria. "Davanti ad un caffè – dice Perugini – ascolterò i consigli e le esigenze dei cittadini, ci confronteremo su temi e priorità". Nell’arco di tre mesi, Perugini coprirà in 12 tappe tutti i quartieri e Monteciccardo. Il 23 settembre sarà in centro storico e il 30 settembre Cattabrighe, Vismara e Torraccia.