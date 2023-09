Peruviani in fila per i passaporti. Ecco il ‘Consolato itinerante’

La burocrazia, si sa, è spesso un problema. Ancor più difficoltosa è la burocrazia per gli stranieri, per chi in Italia vive e lavora ma con documentazioni estere. A Borgo Santa Maria, all’ex cinema, venerdì e sabato, il consolato peruviano ha preso in carico i suoi cittadini per il rinnovo di passaporti, visti e permessi di soggiorno: "Solo nella nostra città vi è una comunità di circa mille peruviani – spiega Abel Palomino, presidente Apu (Associazione Peruviani Uniti) –. È sempre un grande problema, sia economico che, a volte, linguistico, doversi recare a Roma a sistemare i propri documenti. Abbiamo pensato di contattare il consolato peruviano che subito ha accettato la nostra richiesta. Nell’ultimo anno siamo cresciuti e ho notato che moltissimi giovani, sotto i 40 anni, vogliono avere sempre tutto in regola. Vogliono essere parte di questa grande famiglia pesarese". Presente, infatti, anche il viceconsole del Perù Renzo Rengifo: "Quello che stiamo cercando di organizzare è un consolato itinerante – spiega Rengifo – che da Roma si sposti attraverso le città e che possa semplificare la vita dei nostri cittadini residenti qui. Attraverso il nostro lavoro non facciamo solo documenti, ma forniamo anche assistenza a chi si trova in condizioni di urgenza o emergenza tali da dover richiedere il nostro intervento. Per esempio, se una persona deve organizzare un viaggio per tornare al suo domicilio, ma ha perso il passaporto, noi interveniamo per semplificare la burocrazia. Allo stesso modo, per le situazioni di emergenza, se ci sono persone inferme che hanno bisogno della presenza o dell’assistenza dei familiari, noi ci attiviamo per poter dare tutto l’aiuto possibile". "Per noi è un grande onore poter ospitare un evento del genere – spiega Michele Alessandrini, presidente Quartiere 8 –. Sappiamo tutti quanti quanto possa essere antipatica la burocrazia italiana e poter donare uno dei nostri spazi per una così giusta causa è veramente un piacere".

Alessio Zaffini