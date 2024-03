Pesarese in evidenza a Musicultura ’Veri’ incanta la giuria di esperti

Riflettori puntati su Macerata dove si stanno tenendo le Audizioni Live della XXXV edizione di Musicultura. 16 saranno i finalisti che verranno scelti dalla giuria di Musicultura. Eda Marì di San Lucido in provincia di Cosenza si è aggiudicata il Premio del pubblico, la Targa Banca Macerata grazie ai voti dei presenti al Teatro Lauro Rossi e a quelli dei social. Eda Marì è la cantautrice Edda Maria Sessa, accompagnata dalla band e dalla coreografia della sorella, ballerina di danza, Gaia Rita, ha offerto una intensa performance con i suoi brani “Tossic” e “Zero coraggio” su testi con alcune frasi in dialetto calabrese.

Sul palco di Musicultura la seconda artista marchigiana in gara tra i 60 convocati alle Audizioni Live a Macerata: Veronica Forlani, in arte Veri, classe 2003 di Pesaro. Nei brani ricchi di immagini “Rosa dei 20” e “Anfiteatro” ci sono esperienze e sentimenti trasformati in musica. Veri cerca di tradurre in melodie e arrangiamenti ciò̀ che della musica studia, convinta che la spontaneità̀ sia la chiave affinché́ la musica arrivi al cuore delle persone. Studente di filosofia a Bologna, dal 2019 studia Canto Jazz al Conservatorio “G. Rossini”. Il suo terzo singolo, Uragani, è uscito nel 2023 per Orangle Records. Nel 2024 firma con Needa Records. Nyco Ferrari è stato l’artista più applaudito dal pubblico presente in Teatro, cantautore indie pop adottivo di Milano, nei brani presentati “Sono fatto così” e “Lecca lecca” riecheggia il sound delle capitali in cui ha vissuto Londra, Dublino, Parigi, Shanghai, New York. Le tante influenze dei suoi viaggi nel Mediterraneo convergono nelle sue performance, dalla scrittura alla pasta sonora, con un’energia rigeneratrice. Nel 2017 pubblica il suo primo Ep Ci siamo e l’album Sipario. Firma con Golpe Music e pubblica sette singoli prodotti da Chris Nolan, Shune e Jiz, fino al suo primo album Sono fatto così nel 2023.Tra i numerosi concerti, Nyco ha suonato per Sofar Sound, Zero, The Box late show, Balcony TV, Musica Distesa, AIM festival, ha aperto i live di molti artisti tra cui La Rappresentante di Lista. Domani si esibiranno Bianca Frau (Sassari), Pit (Segrate), The Snookers (Morbegno), PORCE (Carugate),Sandro Barosi (Cremona) e fil (Torino).