"Pesaro 2024 aiuta anche Riccione". Ma da Rimini: "Non ci mandano nemmeno i depliant informativi"

"Quando una città così vicino alla nostra ottiene un riconoscimento importante come la nomina a Capitale italiana della Cultura, è chiaro che anche nel nostro territorio ci saranno delle ricadute positive. La stagione balneare è iniziata da poco, quindi ci auguriamo che anche in Romagna arrivino turisti richiamati da questo avvenimento". A dirlo è Diego Casadei, presidente della Cooperativa Bagnini di Riccione, dopo che ieri mattina, il suo collega e consigliere della cooperativa, Andrea Fratesi, ai microfoni di Rai News 24, aveva parlato degli effetti positivi di Pesaro 2024 anche sul turismo balneare di Riccione: "In queste settimane riscontriamo un incremento di turisti sulle nostre spiagge, dovuto alla riqualificazione storica di Rimini – ha detto – ma anche al fatto che la vicina Pesaro è Capitale della Cultura 2024 e chi viene al mare vuole poi visitare anche le bellezze culturali e le città d’arte che ci sono vicino a noi".

Una ricaduta positiva che però non trova un grande riscontro se ci si allontana leggermente, arrivando a Rimini: "Questo è un vento che non si sente ancora – spiega Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini di Rimini Sud –. La stagione balneare, anche a causa del brutto tempo, praticamente non è ancora iniziata, quindi, non so dire se in futuro anche Rimini potrà godere dell’arrivo di turisti richiamati da Pesaro 2024. Al momento comunque non abbiamo riscontri". D’accordo anche Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi di Rimini: "Non abbiamo riscontrato un aumento di presenze dovuto a Pesaro Capitale della Cultura – dice -. Posso dire però che qualche giorno fa un gruppo di turisti che soggiornerà qui mi ha chiesto qualche informazione in merito al programma di manifestazioni di Pesaro 2024. Purtroppo, però devo dire che ad oggi, a Rimini, non abbiamo ricevuto nessun materiale informativo, una brochure o dei depliant cartacei, magari in più lingue, per spiegare ai turisti che arrivano qui quello che è il programma di Pesaro Capitale. Non abbiamo informazioni e siccome crediamo che sia una opportunità per tutti, visto che Rimini conta 20 milioni di turisti all’anno, si potrebbe collaborare maggiormente".

ali.mu.