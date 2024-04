Pesaro 2024, Costume da bagno dedicato alla Capitale Italiana della Cultura celebra il mare e i colori simbolo della città

Pesaro, come Capitale Italiana della Cultura 2024, ormai è diventata un simbolo: quella "P" disegnata, fatta di blu, azzurro, verde e turchese ha sicuramente colpito tutti quanti, cittadini e non. Quei colori così sgargianti, però, vanno sicuramente a ricordare anche un altro simbolo della nostra città: il mare. E quale miglior occasione se non onorare Pesaro 2024 con un costume da bagno a lei dedicato? È quello che hanno pensato al Cucò Beachandwear di Taissa Mascarello, in via Branca, dove, per una Capitale della Cultura che guarda sul mare è stato creato proprio a un costume che riprende in tutto e per tutto quei colori e quello spirito. Presentato domenica, il costume ha attirato l’attenzione sui social: "Quando il Comune ha messo un post su Facebook, con quei colori così belli, mi sono detta che avrei potuto farci un costume – spiega Marines Mascarello, stilista del negozio di abbigliamento –. Solitamente, per il mare, vanno sempre i colori un po’ più caldi, come il rosso o l’arancione, ma in questo caso lo scopo era di omaggiare la città ed il suo traguardo. Si tratta di un bikini, leggermente a vita alta, che si può accompagnare con una borsa fatta all’uncinetto. Siccome ai costumi ci lavoro personalmente, di questo ce ne sono solamente tre, quindi ogni pezzo è di per sé unico, ognuno con diverso dall’altro". Anche Isabel Caselli, la modella che ha indossato il costume, immortalata dal fotografo Filippo Baioni, si è detta contenta di questa esperienza: "Sono nata a Pesaro e per me è un vero onore aver potuto indossare "letteralmente" i colori di Pesaro 2024 – spiega la giovane –. Questa, per me, è stata la prima esperienza come modella e sono stata contenta di aver potuto rendere omaggio alla mia città". Il costume, disponibile in negozio, ha un costo di 79 euro.

Alessio Zaffini