Pesaro 2024, ieri l’incontro a Urbania

Nuovi progetti, strategie di comunicazioni condivise e rivolte a una “Capitale diffusa”. Pesaro2024 ha fatto tappa ieri al Barco Ducale di Urbania per il secondo incontro extra urbano degli appuntamenti mensili de "I 24 del 23" pensati per condividere il percorso progettuale con il territorio. Presenti amministratori e operatori dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro. Il sindaco Matteo Ricci, in apertura, ha detto: "Vogliamo che Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 lasci il segno nell’opinione pubblica italiana ed europea come una delle realtà che, più di altre, investe sulla cultura e bellezza", questo l’obiettivo dichiarato dal sindaco. "I turisti in cerca di bellezza stanno aumentando e le città grandi della cultura sono spesso in overbooking. Pesaro ha quindi il compito di riuscire ad inserirsi nella rete di città medie, intercettando il nuovo flusso di turisti".