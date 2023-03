Pesaro 2024, lo scontro sui conti L’opposizione: "Poca trasparenza"

All’indomani del voto in Consiglio comunale, la Fondazione Pescheria avrà un anticipo dal Comune per dare attuazione al dossier di "Pesaro Capitale italiana della cultura 2024": ottocentomila euro nel 2023 e altri 200mila euro nel 2024. La delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza e sembra quasi una "partita di giro" perché la stessa cifra di un milione prevista a bilancio dal Comune coincide con il contributo che lo Stato ha assegnato a Pesaro, quale città vincitrice del titolo di Capitale. Netto invece è stato il rifiuto espresso dal centrodestra che ha protestato, soprattutto, per la condizione di chi è messo con le spalle al muro, obbligato a firmare un assegno in bianco. Perché? Il dossier di 60 pagine, ideato dal neodirettore artistico della neo Fondazione Pescheria, Agostino Riitano, con i 45 assi strategici e i 50 progetti da mettere a terra con i Comuni della provincia, non è stato ancora reso pubblico.

Di certo il dossier non è stato reso noto a tutti consiglieri comunali che lunedì sera, però, si sono trovati all’ordine del giorno la variazione di 800mila euro, necessari a finanziarlo, poiché Stato e Regione non hanno ancora trasferito fondi. "Visto l’anticipo di 800.000 euro alla Fondazione Pescheria – hanno osservato i consiglieri comunali di opposizione, Giulia Marchionni e Michele Redaelli – riteniamo occorra chiarezza sulla gestione finanziaria di Pesaro Capitale della Cultura 2024, sull’assetto organizzativo e sulla programmazione degli eventi". Riguardo alla carenza di informazioni Marchionni ricorda il ruolo del vicesindaco: "Daniele Vimini è vicesindaco e presidente della Fondazione Pescheria – sottolinea Marchionni –: sarebbe stato giusto da parte sua dare le informazioni adeguate ai consiglieri riguardo al dossier. Non si può sempre delegare tutto all’esterno svuotando il ruolo del consiglio comunale e delle sue componenti che rappresentano la città. In virtù di questo occorre ancor di più la massima trasparenza". Su quest’ultimo aspetto Vimini, è stato categorico, interessato a eliminare sul nascere, ombre: "Non c’è niente di più trasparente del far gestire ad un ente pubblico il bilancio di questo evento. Al consiglio spetta una funzione di controllo che riguarda anche l’attività della Fondazione Pescheria. Per il resto l’accusa di mancata chiarezza o è fumo che si agita per creare confusione o, peggio, per complicare le attività e ritardare l’obiettivo".

Solidea Vitali Rosati