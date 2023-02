Oggi, alle 17, nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale, Pesaro incontra i 50 sindaci della provincia di Pesaro e Urbino, rappresentanti di associazioni di categoria, Univeersità e Accademie in vista della Capitale italiana della cultura. "L’obiettivo è di incontrare un pubblico ampio e diversificato – si legge in una nota – in piena sintonia con un progetto che nasce sotto il segno della partecipazione e del coinvolgimento di tutto il territorio. L’incontro si svolgerà alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco, di Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza, di Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024".