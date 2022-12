Pesaro, a scuola migliaia di mascherine mai usate: tutte al macero

Pesaro, 30 dicembre 2022 – Da ricercatissime, introvabili, al centro anche di speculazioni, ora le mascherine stanno finendo al macero, nelle discariche. "Ci hanno chiamato l’altra mattina dalla scuola media Leopardi di Muraglia per smaltire dei pacchi pieni di mascherine. Quante ne ho viste? Direi che stiamo parlando di 3-4 metri cubi. Abbiamo lasciato lì davanti alla scuola un grande contenitore che forse domani mattina (oggi per chi legge,ndr) dobbiamo andare a ritirare", dice Giorgio Passeri funzionario di Marche Multiservizi che è addetto a questo tipo di servizio. "Da quello che ho capitato – continua – avevano anche avuto l’ok dall’amministrazione comunale. Da quale assessorato? Ah, questo non lo so proprio".

Una situazione quella che si è verificata alla Leopardi che potrebbe allargarsi a macchina d’olio. "Io adesso la situazione precisa non ce l’ho – dice l’assessore Enzo Belloni – ma non mi meraviglierei se moltissime scuole non solo di Pesaro, siano nella stesse condizioni. Per quello che mi riguarda ho visto all’interno della palestra della scuola di via Nanterre fermi lì dentro i famosi banchi con le rotelle".

Caso isolato quello della Leopardi? Sembra di no perché prima del lockdown il ministero ha inviato materiale un po’ di tutti i tipi, comprese le FFp2, in quantita industriale a tutte le scuole. Dice un docente: "I ragazzi non le hanno mai usate e quelle che venivano consegnate venivano buttate via. Altri arrivavano con la protezione direttamente da casa per cui sono rimaste tutte lì, ammassate in sottoscale e stanzoni fra l’altro anche molto umidi". Benché si stia nuovamente alzando lo stato d’allerta per un possibile ritorno del Covid, pare che tutto questo materiale, costato fra l’altro un sacco di soldi allo Stato, non sia più utilizzabile, deteriorati anche gli elastici. Sentendo anche docenti anche di Fano, il problema è abbastanza diffuso: stanze piene. E questo non vale solo per le mascherine, ma anche per il gel igienizzante, perché anche quello è stato distribuito in grandi quantità.

Perché l’accumulo degli scatoloni è avvenuto poco meno di due anni fa e sono rimasti tutti integri esattamente come il giorno della consegna. Poi è arrivato il lockdown, scuole chiuse, lezioni via Internet è tutto è terminato in cantina. Fra l’altro come ha sollevato qualche operatore scolastico, giustamente, "e se qui scoppa un incendio che succede con tutto questo materiale altamente infiammabile? Perché si parla di scuole". Dice Rosaria Cipolletta presidente di Legambiente: "Stiamo girando le scuole per alcuni progetti ed ho notato questi scataloni per cui abbiamo chiesto spiegazioni. Capire cioè se questo materiale è scaduto oppure è riutilizzabile anche perchè sono soldi di tutti. Soprattutto come Legambiente vogliamo anche capire come verranno smaltite e cioè nel modo più corretto possibile". Comune allertato, ma ora manca all’appello la Provincia che è titolare di molti edifici scolastici e che rischia di ritrovarsi una bella bega sulle spalle.

m.g.