Pesaro al centro del palco. Città creative della musica Unesco, in arrivo delegati da mezzo mondo

Saremo al centro del mondo, almeno quello della musica. Lo saremo da martedì e venerdì prossimi, quando arriveranno qui oltre 90 rappresentanti di 36 centri che come Pesaro si fregiano del titolo di Città creative Unesco della musica. Si tratta dell’Annual Global Meeting, un incontro che serve per confrontare le esperienze e che rappresenta senza dubbio una bella vetrina internazionale. Il che significa anche una vetrina turistica, accompagnata da una serie di iniziative tutte legate alla musica che accompagneranno i quattro giorni (il programma nell’articolo qua sotto). Se n’è parlato ieri in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Andrea Biancani, il vice Daniele Vimini, il presidente degli albergatori Marco Filippetti e i rappresentanti delle realtà coinvolte nelle iniziative.

"Raccogliamo il testimone da London, in Canada – ha spiegato Vimini – La musica è per tutte queste città un elemento di sviluppo, infatti, si discuterà sulle migliori pratiche di interconnessione tra musica, economia, sociale, lotta alla violenza e discriminazione. Si rifletterà su molti temi significativi tra cui su come la musica possa incidere sulla rigenerazione urbana. È naturalmente un meeting tecnico riservato ai Focal Point Unesco a cui si affiancheranno amministratori e sindaci, ma abbiamo voluto aprire maggiormente alla comunità l’opportunità di frequentazione con un calendario di eventi aperti e soprattutto abbiamo creato per i partecipanti una serie di incontri con le realtà e le istituzioni musicali della città che racconteranno la loro eccellenza. Mi piace sottolineare il numero delle città che saranno presenti, 36, ben oltre la media consueta (20), un risultato dovuto al fascino che l’Italia esercita a livello internazionale ma si tratta anche indubbiamente di una forte influenza positiva dell’anno da Capitale della cultura. Luogo nevralgico del Meeting sarà Palazzo Gradari mentre abbiamo organizzato per i partecipanti una serie di visite nei nostri luoghi della cultura. Ricordo poi che le immagini che raccontano le 37 città partecipanti diventeranno contenuto speciale della Biosfera che verrà diffuso proprio nei giorni del Meeting".

E se il sindaco Biancani ha sottolineato il livello di valorizzazione del nostro patrimonio che ha portato a questi risultati, dal canto suo, Filippetti ha messo in luce ovviamente il valore turistico del meeting: "Ritengo che eventi come – ha detto – questo portino lustro alla città, che la musica sia una delle grosse potenzialità che abbiamo e che le destinazioni turistiche si creano e questo è uno dei tanti canali per creare, appunto, una destinazione. E’ un canale che si racchiude nella parola turismo che è un settore molto complesso e di una competitività inimmaginabile a livello nazionale e internazionale. Abbiamo la fortuna di vivere in una provincia dove possiamo rispondere a qualsiasi tipo di richiesta dal turismo: quello legato alla musica, alla cultura, al balneare, all’enogastronomia, al benessere. Dobbiamo scegliere di essere una città a vocazione turistica e questo evento è un elemento fondamentale per metterci in competizione con altre città".

Ilenia Baldantoni