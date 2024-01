Pesaro, al “Rossini“ le Stagioni di Vivaldi con Daniela Pini

Oggi alle 18 va in scena al Teatro Rossini il concerto inaugurale della stagione 2024 dell’Ente Concerti di Pesaro. L’appuntamento, intitolato “Vivaldi, Quattro Stagioni e Arie di bravura“, è dedicato al barocco italiano e alle liriche più belle dell’opera settecentesca. In programma le celebri Stagioni di Antonio Vivaldi che verranno affiancate da arie di grande virtuosismo di Händel e dello stesso Vivaldi.

Ad interpretarle per l’occasione sarà il mezzosoprano Daniela Pini, specialista del repertorio, cantante apprezzata per espressività e capacità tecnica. Il progetto presentato a Pesaro vede protagonista l’Orchestra I Virtuosi Italiani, ensemble ben noto al pubblico dell’Ente Concerti, tra i più rinomati nel panorama internazionale, e Alberto Martini, primo violino e maestro concertatore, guida raffinata e di riconosciuta maestrìa. Biglietti in vendita oggi dalle 10 alle 13 e dalle ore 17.

l. d.