Pesaro, Appuntamenti Musicali e Gastronomici per un'Estate Ricca di Eventi

Pesaro

Doppio appuntamento con il Rossini Opera Festival: alle 16 inaugura il ciclo di Concerti di Belcanto al Teatro Sperimentale Teresa Iervolino accompagnata al pianoforte da Giulio Zappa; alle 20 alla Vitrifrigo Arena terza rappresentazione di Adelaide di Borgogna. Per la rassegna "Fuori Festival", alle 18.45, a Palazzo Fronzi, in via Branca 93, esibizione del fisarmonicista Luca Bello.

Urbino

Nell’ambito della festa dei Cappuccini, dalle 19.30 apertura stand gastronomico, hamburgher, cresce e tanto divertimento con Maccyo Deejay. Gradara Dalle 19 alle 24 "Wine passion", l’evento che accoglie appassionati produttori e produttrici di vino per brindare all’estate e al fascino

Gradara

Oltre venticinque cantine popoleranno le vie principali del borgo tracciando un percorso ideale ispirato alla vite, simbolo di tenacia e resilienza. Organizzano Gradara Innova e Connubio Di Vino, in collaborazione con il Comune.

Gabicce Mare

In piazza Municipio, alle 21, Festa dell’Albergatore e concerto Tribute Band Adriano Celentano "Lui e gli amici del Re", con la voce di Adolfo Sebastiani. Mombaroccio

Terzo giorno della Festa della Tagliatella nella frazione Cairo del Comune di Mombaroccio. Ingenti quantità di tagliatelle rigorosamente fatte a mano; oltre al buon cibo musica con i Musical box.

Carpegna

In piazza Conti, dalle ore 21.15, nell’ambito di Festival Cultura d’Estate, concerto di Blue Sin&Valeria Visconti; special guest Marcello Cirilli.

Marotta

Sull’Isola pedonale del Lungomare, in piazza dell’Unificazione e in Viale Carducci, dalle ore 18, mercatino serale.

Montegrimano Terme

Serata musicale "Le Dolcezze di Franco" dalle 20.

Frontone

Sagra del Coniglio in porchetta con stand, musica e giochi.

Cartoceto

Torna "Parchi d’estate": Musica, spettacoli e teatro.

Casinina

Inizia dalle 19 la Festa della Tagliata marchigiana.