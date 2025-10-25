Pesaro arriva da capolista al derby. A Rimini per proseguire la striscia. Per Felder si decide in extremis

Un allenamento per decidere se Kay Felder è abile e arruolato oppure se è meglio temporeggiare ed attendere il turno infrasettimanale di mercoledì con Pistoia per ributtare l’americano nella mischia. Ieri il play si è unito per la prima volta ai compagni dopo un paio di sedute senza contatti e toccherà allo staff scegliere se utilizzarlo nel derby di Rimini dato che quella di oggi, come di solito si usa alla vigilia del match, sarà solamente una seduta di rifinitura. I timori di alterare i meccanismi di un orologio che dopo cinque vittorie consecutive funziona alla perfezione sono reali, così come quelli di non voler forzare un ritorno proprio in una partita così delicata: Felder scalpita per giocare, ma i ritmi saranno alti in questo battaglia. Scelta non facile nè banale quella che dovrà prendere la Vuelle che vorrebbe continuare la sua serie magica e sa di avere un potenziale asso nella manica per sparigliare le carte sul tavolo del derby. Spiro Leka così presenta la sfida-clou della 7ª giornata del campionato di A2: "Domani ci attende una partita impegnativa contro una delle squadre più attrezzate del campionato, una delle grandi di questa lega - dice il coach della Vuelle -. Sono certo che sarà una partita sentita e molto intensa sui due fronti. Rimini è formazione solida ed espertissima, coperta in tutti i reparti. Dovremo approcciare e interpretare bene la gara, sarà una nuova battaglia ma siamo consapevoli del buon lavoro che stiamo svolgendo quotidianamente. Vogliamo giocarci le nostre carte fino alla fine per sbancare il Flaminio e regalare una nuova gioia a tutti sostenitori biancorossi".

Saranno 180 i fans pesaresi sugli spalti del Flaminio, come stabilito dalle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Lo scorso anno la Vuelle perse entrambi gli scontri contro i romagnoli, ma paradossalmente quest’anno che la squadra è più giovane e quindi potenzialmente anche più inesperta, regna maggior fiducia di poter ribaltare il pronostico, forti delle prestazioni spavalde mostrate su campi bollenti come quelli di Roseto e Bologna, espugnati nel giro di cinque giorni. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Vita, Moretti e Tallon. Diretta streaming su Lnp Pass (palla a due alle 18) e differita alle 21:30 su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre).

Elisabetta Ferri