Pesaro Athletic Field in evidenza a Fermo

Si è svolta a Fermo la prima giornata dei campionati di atletica per assegnare i titoli regionali juniores e promesse. Pesaro Athletic Field non poteva mancare con i suoi alfieri: titolo regionale conquistato da Stella Moretti che con 11 mt e10 decreta il suo l’ennesimo titolo regionale di categoria e si presenta in ottima forma per i Campionati Italiani junior in programma a Rieti nel mese di luglio. Podio tra le promesse nei 100 mt per Martina Paolini che con 13’’15 conquista il gradino più basso del podio. Buone gare anche per i ragazzi, sopra tutti Piero Zaffini che si piazza quarto tra le promesse frantumando il suo record sui 400: 51’’17. Presenti anche Federico Ferrari finalista nei 100 junior in 11’’80 e l’allieva Vittoria Cecilioni che sempre nei 100 ferma il cronometro a 13’’39 e si candida ai campionati regionali di categoria,in programma il 22 e 23 giugno,per un possibile piazzamento di rilievo. Per concludere buon crono anche per il master Gianluigi Casadio che registra il tempo di 12’’88 sempre sui 100. Infine vittoria nel salto in lungo promesse di Matteo Mariotti con mt 6,88. Pesaro Athletic Field in settimana aveva anche concluso la prima parte di stagione con i più piccolini che,in attesa di ritornare a settembre, martedì si erano cimentati in giochi e corse in spiaggia.

b.t.