Pesaro attrattiva con la mappa degli artigiani

Presentato in Comune (foto) il progetto di mappatura degli artigiani di Pesaro e provincia a cura di ’Loda’ (L’ordine degli artigiani). Fino al 30 novembre gli artigiani possono iscriversi al database disponibile sul sito www.pesaro2024.it. Unici due requisiti richiesti: essere iscritti all’albo degli artigiani e avere una bottega. Alla presentazione erano presenti il vice sindaco Daniele Vimini, l’assessore Francesca Frenquellucci, Olivia Monteforte e Andrea Desimoni, presidente e socio fondatore di Loda. "La mappatura - ha esordito Vimini - è il risultato di un dialogo proficuo di Loda con Pesaro 2024, grazie alla collaborazione con Cna. Un’opportunità per raccontare la città attraverso il saper fare artigiano e dare un benvenuto più ricco ai visitatori di Pesaro 2024. Dunque la bottega dell’artigiano come possibilità di shopping ma anche attrazione forte di un turismo sempre più internazionale". La presidente Olivia Monteforte ha puntualizzato: "Loda è un’associazione composta da artigiani che si impegnano nella promozione dell’artigianato, una realtà creata per dare il via a questo progetto di mappatura in occasione di Pesaro 2024, primo step concreto di tante iniziative future. E quindi abbiamo dato vita ad una cosa che non c’era a Pesaro ma anche in Italia: un censimento degli artigiani con una prospettiva legata al turismo che verrà diffuso anche grazie alla Cna". Poi il ceramista Andrea Desimoni: "L’associazione è composta da artigiani che lavorano in ambiti diversi: ceramica, gioielli, tessile, cuoio, scarpe per citarne alcuni e questo progetto di mappatura consentirà di mettere a fuoco dove queste realtà si trovano".

L’assessore Frenquellucci: "Abbiamo cercato di valorizzare il mondo dell’artigianato e con questo progetto la digitalizzazione entra in questo settore. Alcuni artigiani del territorio sono lungimiranti e hanno capito che l’innovazione digitale è fondamentale". Info: 379 2486790.

