Pesaro Basket la favorita a salire di categoria. La novità è il Basket Giovane auto-retrocesso

La prossima settimana si apre la stagione della Divisione Regionale 1, con quattro squadre della provincia a prendere parte al girone A. La prima è il Pesaro Basket, una delle favorite a salire di categoria, che l’anno scorso è arrivata nella finale a tre squadre, salvo arrendersi anche a causa di infortuni importanti come il centro Terenzi, 19 punti di media in 28 partite, e la guardia Zeppa per la rottura del crociato. La nuova stagione riparte da coach Spagnoli e conferme importanti come Cambrini e Nardini nei ruoli di play-guardia, Carnaroli e Giacomini come ali e Terenzi, con capitan Forzelin, sotto canestro. Di notevole livello anche gli innesti aggiunti al roster, come il play Parlani l’anno scorso in D1 con la Vuelle B segnando 12.8 punti di media, Enrico Santinelli, che lascia il Basket Giovane dopo sette anni tra C e D con 12.4 punti a gara, e Francesco Benevelli, 36enne che approda nelle ’minors’ dopo una lunga carriera con esperienze in serie B, l’ultima al Pisaurum.

La novità della Divisione Regionale 1 è la presenza del Basket Giovane, scesa di categoria dopo tre stagioni per proprio volere, cambiando tutto l’organico a partire dal coach che sarà Matteo del Bene (vice l’anno scorso di Francesco Donati) e avrà il compito di gestire un gruppo formato da senior e quattro giovani provenienti dall’under 19. Il play e capitano sarà Matteo Consani, l’anno scorso in D2 con la Vuelle A vincendo il campionato, aiutato nel ruolo di vice-capitano da Giulio Antonelli, veterano della serie D che ritorna al BG dopo ben otto anni. Come esterni agiranno alcuni giovani come i fratelli Lorenzi o il 2003 Campagnoli, accompagnati dai più esperti Lanci e Balleroni, mentre sotto canestro Marco Donini farà reparto con Federico Ciaroni. Ai nastri di partenza ci sarà anche il Montecchio, che ripresenta buona parte del nucleo che ha conquistato la salvezza: Cardellini in cabina di regia, Gaggia nel ruolo di guardia (con Sorbini come new entry dalla Vuelle B), Gattoni e Ricci negli spot di ala e Di Noto sotto canestro. Chiude il quartetto di società della provincia la Vadese, costretta a rifondare a causa di impegni lavorativi dei giocatori. Salutato coach Marinucci, il nuovo allenatore sarà Emanuele Borsella, responsabile del settore giovanile, che avrà il compito di amalgamare i tanti giovani a più anziani come Lulaj e Galavotti provenienti da Urbania.

l. o.