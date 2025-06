PESARO Bicicletta fatale. Muore durante un’escursione

Si è accasciato all’improvviso, durante un’escursione in mountain bike con alcuni amici, lungo uno dei sentieri panoramici del Monte Carpegna, tra Marche ed Emilia-Romagna. Nonostante i soccorsi tempestivi e i disperati tentativi di rianimarlo, per un uomo di 71 anni non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri in tarda mattinata al passo della Cantoniera. Il gruppo di escursionisti era partito presto, approfittando della giornata limpida e del clima ideale per una pedalata. All’improvviso, però, l’uomo ha avvertito un malessere e si è fermato, accasciandosi a terra sotto gli occhi degli amici. Subito è scattata la catena dei soccorsi: mentre uno dei compagni ha iniziato le manovre di rianimazione, un altro ha allertato la centrale operativa 112, che ha inviato sul posto l’elisoccorso Icaro 02.

L’equipe medica ha raggiunto rapidamente l’uomo. I sanitari hanno continuato le manovre rianimatorie per lunghi minuti, ma ogni tentativo si è rivelato vano: il decesso è stato constatato sul posto. A supportare le operazioni di recupero sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, insieme ai colleghi dell’Emilia-Romagna, in un’azione coordinata con i Vigili del Fuoco. Il corpo è stato poi trasportato a valle e affidato alle autorità. Procedono i carabinieri.

Antonella Marchionni