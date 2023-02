Pesaro, caccia al tesoro dell’assicuratore. La famiglia: "Noi non c’entriamo"

L'agenzia Cattolica assicurazioni a Montecchio

Pesaro, 9 febbraio 2023 – L’ultima moglie e anche la prima così come i figli prendono le distanze da ciò che ha fatto l’assicuratore dell’agenzia "Cattolica" Patrizio Pierucci, 57 anni, di Montecchio, morto per infarto nella sua auto nel novembre scorso. Molti clienti hanno scoperto solo da poche settimane di avergli dato dei soldi sottoscrivendo polizze vita ma di essere degli sconosciuti nei registri della clientela della Cattolica Assicurazioni, ora passata a Generali. ln pratica, i loro risparmi sarebbero stati utilizzati dall’assicuratore per scopi personali, probabilmente aveva avviato da anni una catena di S’Antonio, e ora, con la sua morte, quei soldi sono spariti. Dice l’avvocatessa Francesca Paradisi, che tutela la seconda moglie: "La famiglia è stata investita da uno tsunami tanto che ha subito rinunciato all’eredità, quando ha compreso che i soldi ricevuti dai clienti erano finiti da un’altra parte, che ignorano, e non all’assicurazione. Abbiamo scoperto recentemente che non sono state pagate nemmeno le tasse della famiglia, le bollette, forse il mutuo per oltre 400mila euro di debiti. La mia assistita nonché moglie di Pierucci sente di aver vissuto, alla luce di quanto sta emergendo, con uno sconosciuto. Noi abbiamo capito la portata dei fatti leggendo l’articolo del...