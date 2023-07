Pesaro, cade nel Genica dopo un volo di 5 metri: è grave

Pesaro, 14 luglio 2023 – Un uomo di 74 anni di Pesaro è precipitato nel torrente Genica facendo un volo di cinque metri e ferendosi gravemente. È accaduto questa mattina alle 8 nel tratto del Torrente di via Postumo, all'altezza del civico 56, in pieno centro abitato. Per cause in corso di accertamento l'uomo è precipitato dal muro che si erge dal torrente battendo la testa. È stato soccorso dai vigili del fuoco che si sono calati e lo hanno immobilizzato su una barella per poi riportarlo al piano stradale dove ad attenderlo c'era il personale del 118. Viste le condizioni è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato l'anziano all'ospedale di Ancona.