Pesaro Capitale anche della filantropia

Pesaro, con Assifero, Associazione Italiana Fondazioni ed enti filantropici, diventa per due giorni Capitale della Filantropia italiana di comunità.

Domani e il 20 settembre si terrà, infatti, la Conferenza nazionale delle Fondazioni di comunità 2024 organizzata da Assifero, alla sua VII edizione, ospitata quest’anno a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, da Fondazione Wanda Di Ferdinando in collaborazione con Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano.

"In un mondo con sfide sempre più complesse – si legge in una nota di Assifero – le risorse finanziarie sono solo uno degli strumenti nella cassetta degli attrezzi delle fondazioni per promuovere il cambiamento sociale e raggiungere la propria missione. Oggi più che mai le fondazioni di comunità, 52 in Italia - da Brescia a Messina, da Pesaro, a Napoli, a Agrigento – si propongono al Paese come piattaforme dei territori, volano di cambiamento sociale capaci di spostare potere e rappresentanza verso le comunità locali e rafforzarne la partecipazione. Sono infatti più di 18 milioni le persone che possono attivare nei territori coinvolti".

"Un impegno che guarda al futuro del Paese e della filantropia, con al centro il tema del dialogo intergenerazionale, pietra miliare della strategia di Assifero con l’iniziativa Future Chair: la fondazione Wanda di Ferdinando, tra gli ospiti dell’evento, fa una chiamata alla nuove generazioni di tutta Italia collaborando, in occasione di Pesaro Capitale della Cultura2024, con Wayouth, associazione di promozione sociale composta da giovani under 25 che creano connessioni tra opportunità e talento attraverso progetti di formazione ed orientamento.

Le Fondazioni di Comunità sono la grande novità della filantropia strategica nel nostro Paese, con una nuova distribuzione geografica, grazie anche al ruolo di alcuni donatori istituzionali che negli ultimi anni hanno creduto in forti investimenti anche nel Sud e nel Centro d’Italia.